Более 700 заявок на перерасчет платы за газ поступило на регпортал Подмосковья

С момента запуска на региональном портале в июле текущего года электронной услуги «Перерасчет размера платы за газ», ею воспользовались более 700 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформление перерасчета может понадобиться, если человек временно отсутствовал в своем жилом помещении по каким-либо причинам или изменилось количество проживающих.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Чтобы подать онлайн-заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму: указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Затем следует прикрепить необходимые документы и отправить заявку.

Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение 5 рабочих дней.

Направить заявку на перерасчет платы за газ можно также через мобильное приложение «Добродел».

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.