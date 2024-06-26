Более 70 представителей «Активного долголетия» провели совместную зарядку в Павловском Посаде

Более 70 человек посетили физкультурно-спортивную акцию «Зарядка долголетов» в Павловском Посаде 26 июня. Она прошла в городском парке культуры и отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Разминку провел Чемпион мира по тяжелой атлетике Николай Сергеевич Самохвалов. Основная часть зажигательной зарядки прошла под руководством Людмилы Чистяковой.

В Павлово-Посадском городском округе в число участников проекта «Активное долголетие» входит более 3000 человек, это не только жители Павловского Посада, но и Электрогорска.

Самыми любимыми и востребованными среди них видами активностями стали:

йога;

скандинавская ходьба;

плавание в бассейне;

катание на коньках зимой;

зумба.

«Мы гордимся нашими активными участниками и стараемся еще больше и интереснее разнообразить их досуг. В этом году мы смогли открыть кружок по изучению английского языка. Ранее были проблемы с преподавателем, сейчас такого сотрудника мы нашли и долголеты активно записываются к нему на занятия. Также мы организуем поездки, кружки рукоделия, спортивные мероприятия. Вы только посмотрите с каким энтузиазмом наши активисты танцуют и делают зарядку. Есть еще порох в пороховницах. Надеюсь, с каждым годом число таких заводных, энергичных людей в нашем проекте будет только расти, — отметила заместитель директора КБУ СО МО „КЦСОР Павлово-Посадский“ Ирина Витальевна Клушкина.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.