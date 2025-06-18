Более 70% нижегородцев поддержали полный запрет продажи вейпов

Более 70% жителей Нижнего Новгорода поддержали полный запрет на продажу электронных сигарет, что подтверждается данными опроса, проведенного порталом SuperJob. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также высказался за эту инициативу, сообщает pravda-nn.ru .

Разговоры о запрете электронных сигарет в России

Дискуссии о возможном запрете вейпов ведутся уже несколько месяцев. Проект закона, призванный урегулировать данный вопрос, был подготовлен еще в конце декабря 2024 года. Предполагалось, что этот документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в течение весенней сессии, однако этого не произошло по неизвестным причинам.

Новый виток обсуждений был вызван заявлением главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, которое он сделал в начале июня в рамках Недели российского ритейла. Министр выступил за тотальный запрет — это его личная позиция.

Впоследствии председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о готовности депутатов поддержать полный запрет на продажу электронных устройств, предназначенных для потребления никотиносодержащей продукции. Парламентарии ожидают от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты не только поддержат законопроект, но и рассмотрят его в приоритетном порядке.

Запрет вейпов в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также высказался в поддержку запрета вейпов.

«Мы все говорим о демографии, о здоровье нации. А прямо сейчас даже в школах дети массово травят себя электронными курительными устройствами. Тотально! К сожалению, это реальность. Раньше даже обычные сигареты не были распространены так массово, тем более среди подростков и молодежи! От яркого гаджета сильнейшее привыкание — и психологическое, и физиологическое. Степень вреда даже до конца не изучена, но факт вреда уже очевиден — об этом скажет любой врач», — подчеркнул Никитин.

Он заявил о своей готовности ввести запрет на уровне региона, однако на данный момент Нижегородская область не имеет таких полномочий.

По словам Никитина, сегодня вейпы и другие курительные устройства размещены на витринах рядом с жевательной резинкой, и дети воспринимают их как модный аксессуар. Свободная продажа — это легализация зависимости, подчеркнул губернатор региона.

Мнение нижегородцев о запрете электронных сигарет

По данным опроса SuperJob, 71% нижегородцев выступает за полный запрет на вейпы. Его чаще всего поддерживают некурящие и те, кто курит обычные сигареты, — 77%. Среди тех, кто употребляет электронные сигареты, с запретом согласны 18%.

Женщины чаще одобряют данную инициативу, чем мужчины. Кроме того, чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников запрета.