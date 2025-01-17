Более 7 тыс спасателей будут дежурить на крещенские купания в России

Заместитель начальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров сообщил, что более 7 тыс. сотрудников МЧС и около 1 тыс. единиц техники будут дежурить во время праздника Крещения по всей стране.

«В 2025 году для обеспечения безопасности таких мест (организованные места купания — ред.) от МЧС России будет привлекаться 7100 человек и более 1100 единиц техники. Все эти сотрудники будут нести дежурство в выходной день до завершения мероприятий», — сказал Нестеров журналистам на пресс-конференции.

Он добавил, что в организованных местах крещенский купаний МЧС России рекомендует устанавливать места обогрева, чтобы все верующие могли оказаться в теплом помещении после погружения в воду.

Крещенские купания противопоказаны людям с больной сердечно-сосудистой системой, онкологией, системными заболеваниями, ранее сообщил РИАМО экс-врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.