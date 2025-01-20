Более 7 тыс человек посетили праздник «Ледяное искусство» в парках Подмосковья

18 января в 55 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Ледяное искусство». Мероприятие посетило более 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители увидели показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», поучаствовали в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и в других активностях.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов и анимационную программу для юных гостей. В зоне катка посетителей ждала уникальная фотозона.

В Раменском городском парке юные гости мастерили зимний брелок своими руками и участвовали в интерактивной программе «Все на лед!». На катке прошли показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания МБУ ДО «СШ Раменское».

Парк «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа порадовал гостей показательными выступлениями фигуристов, мастер-классом для начинающих на катке, а также анимационной программой для детей. В парке работала фотозона «На пьедестале», а также зона с веселыми стартами для всех желающих.

В Центральном парке Наро-Фоминского округа гости участвовали в зарядке на катке, мастер-классе по фигурному катанию и в анимационной программе «Ледовая эстафета». Для посетителей прошли выступления профессиональных фигуристов и фотовыставка, посвященная известным фигуристам России и мира.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.