Более 66 тыс деревьев высадят в Подмосковье в рамках акции «Сад памяти»

В период с 15 апреля по 30 мая в Подмосковье в рамках федеральной акции «Сад памяти» высадят более 66 тыс. деревьев и кустарников, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Это федеральная акция, которая проходит по всей стране. Московская область принимает в ней активное участие. С 15 апреля по 30 мая будет высажено более 66 тысяч деревьев, кустарников и саженцев. Определены 68 центральных площадок и 470 иных. Это дворовые территории, памятники, соцобъекты», — сказал Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Зампред правительства отметил, что к участию в акции рекомендуется приглашать семьи ветеранов, военнослужащих и школьников.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда.

Ранее губернатор Воробьев призвал коммунальные службы привести скверы, парки и памятники в достойный вид ко Дню Победы.

«Подготовка к майским праздникам и к 80-летию Победы — это святое. Важно, чтобы все, что чтит память, все наши скверы, парки, мемориалы, все, что посещают наши люди, выглядело достойно», — сказал губернатор.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.