Более 61 тыс исследований молочной продукции провели в Подмосковье за год

В прошлом году в Подмосковье было проведено более 61 тысячи исследований проб молочной продукции. Качество и свежесть товарных позиций, представленных на рынках и ярмарках региона, проверяют ветеринарно-санитарные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках анализа оценивается кислотность, которая зависит от возраста, рациона, физиологических особенностей животного. Экспертиза включает оценку органолептических показателей — это внешний вид, консистенция, цвет вкус и запах. Также определяется процентное содержание белка, жира, сухого обезжиренного молочного остатка — этот показатель позволяет выявить разбавленное молоко.

По итогам исследований с реализации было снято 1,3 килограмма молока и молочной продукции, в связи с выявлением в пробах примеси крахмала. Специалисты министерства рекомендуют приобретать продукты только в официальных местах и у продавцов, имеющих подтверждающую документацию и ветеринарные сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.