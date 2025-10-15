Более 600 долголетов посетили семинары по мессенджеру МАХ в МФЦ Подмосковья

В МФЦ Подмосковья завершился первый этап обучающих семинаров для участников программы «Активное долголетие», в ходе которых специалисты рассказали об особенностях использования национального мессенджера MAX. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«На семинарах специалисты МФЦ показали долголетам, как правильно установить новый мессенджер, сделали акцент на его основных характеристиках и преимуществах, в числе которых простота, удобство и безопасность», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Встречи прошли в подмосковных офисах «Мои Документы», а также в досуговых клубах «Активное долголетие».

В нескольких филиалах МФЦ Подмосковья пройдет второй этап обучающих семинаров. Подробно ознакомиться со списком филиалов и с датами проведения семинаров можно в таблице на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.