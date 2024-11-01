Более 60 тыс пенсионеров Подмосковья посетили экскурсии «Активного долголетия»

В Подмосковье более 370 тыс. пенсионеров участвуют в губернаторском проекте «Активное долголетие». С начала года свыше 60 тысяч долголетов посетили экскурсии, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Активное долголетие» — проект Губернатора Московской области, в рамках которого для пенсионеров региона доступны занятия физической активностью, творческие мастер-классы, крупные и яркие мероприятия, а также экскурсионные поездки.

«Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что в регионе 67 клубов проекта «Активное долголетие», в которых доступны более 30 бесплатных физических и творческих направлений, а также 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. Все активности, предложенные в проекте, совершенно бесплатны для участников.

Участники проекта часто выбирают для экскурсии не какой-то конкретный исторический объект, а определенный город, где знакомятся с культурным наследием и историей. Каждый городской округ Подмосковья хранит интересные исторические факты и наследие.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ближайший клуб «Активное долголетие» можно найти на портале. Здесь же доступно расписание интересующих занятий и запись на них.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.