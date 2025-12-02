Более 6 тысяч десятиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по физике

Региональная диагностическая работа по физике прошла 2 декабря в Подмосковье для десятиклассников, изучающих предмет на углубленном уровне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

2 декабря в Московской области состоялась региональная диагностическая работа по физике для обучающихся 10-х классов, изучающих предмет на углубленном уровне. В ней приняли участие более 6 тысяч учеников из 295 школ региона.

Участникам было отведено 100 минут на выполнение 18 заданий разного уровня сложности. Максимальный балл — 30, для успешного прохождения необходимо набрать не менее 13 баллов. Темы заданий охватывали механику, тепловые, электромагнитные и световые явления.

Диагностика по физике входит в цикл предметных работ по естественно-научным дисциплинам, которые десятиклассники проходят на углубленном уровне. В декабре также пройдут работы по химии и биологии. Диагностика проводится ежегодно с 2021 года и помогает выявлять пробелы в знаниях и своевременно оказывать помощь, пояснили в пресс-службе.

Работы выполнялись в компьютерном формате онлайн и проверялись независимыми экспертами через систему ГИС «ЕАИС ОКО», что обеспечивает объективность результатов. Итоги станут доступны не позднее 12 декабря. На их основе будет организована адресная поддержка учащимся и определены направления повышения квалификации педагогов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.