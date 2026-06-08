Более 6 тыс заявок подали в Подмосковье на проверку вида использования земли

С начала 2026 года жители и предприниматели Подмосковья подали более 6 тыс. заявок на установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года услугой по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков на региональном портале воспользовались более 6 тыс раз. Сервис необходим в случаях, когда требуется совершить юридически значимые действия с землей, например перераспределение, но действующий вид разрешенного использования не соответствует установленному классификатору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.