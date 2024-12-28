Более 5,2 тыс детей получили помощь через приложение для детской безопасности «Заступник»

Количество пользователей системы детской безопасности «Заступник» по итогам года выросло до 270 тысяч — внутри страны, а также за рубежом. Всего в 2024 году помощь оказана более чем 5200 детям, передает пресс-служба АНО «Центр помощи „Заступник“.

Мобильное приложение не имеет аналогов в мире и работает совершенно бесплатно. «Заступник» позволяет помочь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут благодаря участию родителей и волонтеров в каждом городе.

Уникальное приложение АНО «Центр помощи „Заступник“ создано при участии ИТ-специалистов компаний-резидентов „Сколково“.

За время работы приложения число пользователей достигло 270 тыс. В ноябре этого года приложение стало международным: сегодня тысячи родителей в Белоруссии и Киргизии выбирают «Заступник» для обеспечения безопасности своих детей.

В России сообщество «Заступник» стало крупнейшим объединением волонтеров и поисковиков. За время работы проекта оперативную помощь через мобильное приложение сообщества получили почти 10 000 детей. «Заступник» позволяет родителям, волонтерам и экстренным службам оперативно помочь детям, попавшим в критическую ситуацию, и сохранить их жизни и здоровье, например, когда ребенок потерялся, столкнулся с буллингом, агрессией, преследованием на улице или ему потребовалась помощь по состоянию здоровья. В городах с большим охватом пользователей приложения время оказания помощи ребенку составляет всего 2-3 минуты. Проект работает во всех регионах России.

«Чем шире становится сообщество родителей и волонтеров „Заступника“, тем выше уровень безопасности в городах для наших детей. Ведь все эти люди, подключившиеся к приложению, готовы прийти на помощь каждому ребенку здесь и сейчас. Вместе с этим в этом году мы запустили новый функционал приложения — для школ и других организаций, работающих с детьми. „Заступник“ представляет опцию быстрого реагирования на ЧП с участием детей во время их пребывания в детских образовательных и иных учреждениях», — рассказал руководитель проекта Александр Петрухин.

Все функции «Заступник» предоставляет абсолютно бесплатно. Ведь жизнь и здоровье детей не могут быть «премиальной» опцией.

В этом году «Заступник» стал победителем премии Общественной палаты «Сообщество», финалистом форума «Сильные идеи для нового времени» и вошел в топ проектов Агентства стратегических инициатив. Проект поддержан Минцифры и рекомендован Минпросвещения РФ для интеграции в школах. Приложение признано лучшим Рунета в своей категории.