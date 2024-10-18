Более 500 тонн гуманитарного груза отправили из Егорьевска бойцам СВО

В Егорьевске собрали свыше 500 тонн гуманитарной помощи в зону специальное военной операции. На сегодняшний день отправлено 61 гумконвой в поддержку бойцов и мирных жителей, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Городской округ Егорьевск активно оказывает помощь фронту с первых дней начала специальной военной операции. Мы в первую очередь доставляем то, что может существенно повысить качество быта в полевых условиях. В связи с началом холодного времени года особую значимость приобретают теплая экипировка, обогреватели, термосы и окопные свечи», — отметил глава городского округа Дмитрий Викулов

Жители округа, волонтерские объединения, предприниматели и представители предприятий также ежемесячно собирают продукты питания, медицинские принадлежности, инструменты, стройматериалы, мобильные печи, генераторы, теплые вещи и многое другое. Более 500 маскировочных сетей сплели в егорьевском совете ветеранов, школьники продолжают писать письма, мастерить обереги для солдат. Дети приносят игрушки, некоторые из них — свои любимые.

Также волонтеры из Егорьевска выполняют гуманитарные миссии на освобожденных территориях и в приграничных районах. Так, Ева Скиба совместно с командой Молодой Гвардии «Единой России» отправилась Мариуполь, затем — в Курск, чтобы помогать местным жителям.

Продукты, вещи и медикаменты для российских военных жители округа могут передать в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он работает на базе МЦ «Маяк». Там также оказывают юридическую и психологическую помощь родным и близким военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.

Он также подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал губернатор.