Более 500 млн руб выделили в текущем учебном году на поддержку работников допобразования

В Подмосковье выстроена система мер поддержки для работников сферы дополнительного образования, в частности, она охватывает педагогов школ искусств и спортивных тренеров. Как сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, на эти цели в текущем учебном году из бюджета Московской области выделено более 500 миллионов рублей.

«Именно представители этих профессий раскрывают таланты наших детей и часто определяют будущее ребенка. Поддержка таких специалистов с нашей стороны просто необходима — потому соответствующая инициатива поддержана фракцией „Единая Россия“ в Мособлдуме. Так, согласно итогам рейтинга, 39 подмосковных школ искусств показали высокий уровень достижений, за что руководителям и педагогам данных учреждений предусмотрены стимулирующие выплаты на общую сумму более 120 млн рублей. Кроме того, финансовая поддержка положена и педагогам в области музыкального искусства — 5 тысяч рублей ежемесячно. В бюджете для этого предусмотрено порядка 310 млн рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Также он рассказал о мерах поддержки тренеров-преподавателей, трудящихся в учреждениях дополнительного образования.

«Для тренеров-наставников предусмотрена ежемесячная доплата в размере половины от ставки заработной платы. За работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья — повышение должностного оклада и доплата к зарплате на 15% и 5% соответственно. Кроме того, как и для специалистов в сфере культуры, для тренеров, показавших высокие результаты работы, предусмотрены стимулирующие выплаты — за 8 месяцев 2025 года их получили более 500 преподавателей. Планируется, что в новом учебном году ее получат более 900 тренеров и директоров из 27 муниципальных спортивных школ. Всего на эти цели планируем более 29 млн рублей», — пояснил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы напомнил, что при первичном трудоустройстве по профилю специальности педагогам полагается надбавка в размере 50% от половины оклада. Такая же надбавка положена наставникам в сфере допобразования. А лучшим тренерам, готовящим профессиональных спортсменов, — в размере 350%.

«Педагогам, работающим в сельской местности, предусмотрена поддержка в виде повышения оклада на 25%. А тем, кто только собирается поехать работать в населенные пункты с численностью жителей менее 50 тысяч человек, выплатят миллион подъемных», — добавил Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.