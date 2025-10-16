Более 500 двоен родилось в Подмосковье с начала года

В Подмосковье создана трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным: работают 23 роддома, 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Московской области ежегодно на свет появляется более 70 тыс. детей. Наши врачи, благодаря опыту и профессионализму, успешно ведут не только обычную, но и многоплодную беременность. С начала года в регионе родилось 502 двойни и 4 тройни. Наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым для высококвалифицированной помощи роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.