Более 500 человек окунулись в иордань на Крещенских купаниях в Жуковском
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский.
Более 500 человек окунулись в иордань на крещенских купаниях в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В этом году Крещенские купания прошли на реке Быковка, на улице Федотова. На Великое водоосвящение собралось больше тысячи жуковчан, около 500 человек окунулись в иордань.
Погружение в воду контролировали спасатели. На месте дежурили медицинские работники, сотрудники полиции и волонтеры. К купели вела лестница с перилами, а сама иордань была закрыта со всех сторон. Все меры безопасности были соблюдены.
Кроме того, установили модульные обогреваемые палатки для переодевания и палатки, где можно было выпить горячий чай. Купания прошли без происшествий.
«От всего сердца хочу поздравить всех жуковчан с праздником Крещения Господня! Пусть в ваших семьях царят мир и любовь», — пожелал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.