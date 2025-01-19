Более 500 человек окунулись в иордань на Крещенских купаниях в Жуковском

Более 500 человек окунулись в иордань на крещенских купаниях в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году Крещенские купания прошли на реке Быковка, на улице Федотова. На Великое водоосвящение собралось больше тысячи жуковчан, около 500 человек окунулись в иордань.

Погружение в воду контролировали спасатели. На месте дежурили медицинские работники, сотрудники полиции и волонтеры. К купели вела лестница с перилами, а сама иордань была закрыта со всех сторон. Все меры безопасности были соблюдены.

Кроме того, установили модульные обогреваемые палатки для переодевания и палатки, где можно было выпить горячий чай. Купания прошли без происшествий.

«От всего сердца хочу поздравить всех жуковчан с праздником Крещения Господня! Пусть в ваших семьях царят мир и любовь», — пожелал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.