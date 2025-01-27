Более 5 тыс тонн лука купили жители Подмосковья в декабре

В прошлом месяце жители Подмосковья купили более 5 тысяч тонн лука, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лук — один из самых универсальных овощей. Свежий репчатый отлично подойдет для овощных салатов, а жареный — настоящая находка для приготовления мясных блюд, пиццы. Кроме того, это не только популярный ингредиент в кулинарии, но и продукт с множеством полезных свойств: богат витаминами С и В6, антиоксидантами, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение.

На прилавках региональных магазинов он представлен от производителей разных регионов страны, в том числе и подмосковных. В прошлом году лидером по сбору данного вида овощей стал Дмитровский округ — на полях агрофирмы «Бунятино» собрано свыше 1,2 тонн.

Также выращиванием лука занимаются 9 предприятий в городском округе Шаховская, по 2 под Можайском и Истрой и по одному в Кашире, Луховицах, Ступино, Серпухове, Воскресенске и Волоколамске.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.