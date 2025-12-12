Более 5 тыс исследований яиц провели в Подмосковье с начала года

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают регулярный контроль качества продукции на подмосковных ярмарках. За 11 месяцев 2025 года ветеринары отобрали 4805 проб яиц и провели более 5 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Органолептическое исследование позволяет оценить продукцию по внешнему виду, цвету, запаху и целостности скорлупы. Овоскопия — метод просвечивания яиц, выявляет внутренние дефекты, состояние воздушной камеры, желтка и белка, а также обнаруживает посторонние включения. По результатам проведенных экспертиз с реализации на ярмарках не было снято ни одной партии яиц — вся продукция соответствовала установленным требованиям качества и безопасности.

В ведомстве отметили, что плановый лабораторный контроль на ярмарках позволяет обеспечивать высокое качество продукции для потребителей. Приобретать яйца, как и другие продукты, следует на официально согласованных торговых площадках, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается необходимыми документами. Со списком проверенных ярмарок можно ознакомиться на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.