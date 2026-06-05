Более 48 тыс девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ 5 июня

Более 48 тысяч выпускников девятых классов 5 июня сдали ОГЭ по семи предметам в Подмосковье. Экзамены прошли на 592 площадках, результаты объявят не позднее 22 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В основной период ОГЭ школьники сдавали географию, информатику, обществознание, физику, химию, историю и биологию. Экзамен по географии выбрали 12 тыс человек, по информатике — 9,5 тыс, по обществознанию — 9,2 тыс. Физику написали 4,8 тыс девятиклассников, химию — 3,9 тыс, историю — 1,4 тыс, биологию — 7,1 тыс. За процедурой следили более 1000 специалистов.

Продолжительность экзамена составила 150 минут по географии, информатике и биологии и 180 минут — по обществознанию, физике, истории и химии. Работа по информатике включала 10 заданий с кратким ответом и 6 заданий на компьютере. По географии участникам предстояло выполнить 30 заданий, в том числе три с развернутым ответом.

Экзаменационная работа по обществознанию и истории содержала 24 задания, по химии — 23, по физике — 22, по биологии — 26. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Для пропустивших экзамен по уважительной причине предусмотрены резервные дни — 3 и 6 июля. Следующий экзамен основного периода пройдет 6 июня: девятиклассники сдадут иностранные языки и информатику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.