Более 450 тысяч человек посетили библиотеки Химок с начала года

С начала года библиотеки Химок приняли более 450 тысяч посетителей и выдали свыше 750 тысяч изданий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы рады, что так много людей посещают наши библиотеки. Это подтверждает их важность и актуальность для жителей Химок. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах. Наша цель — создавать комфортные условия для чтения и обучения, и мы продолжим работать над развитием библиотечной сети», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

В округе работает 14 библиотек, и каждая находит свой путь к сердцу читателя. Особого внимания заслуживает «Умная библиотека» — лидер по популярности. За год ее посетили 73 тысячи человек, которые получили более 120 тысяч книг.

В библиотеке приходят лекции на различные темы: от философии и киноистории, до гастрономии и военной истории. Для юных посетителей проводят мастер-классы по рисованию и лепке, а также языковые уроки.

«Рост посещаемости библиотек — лучший индикатор культурного здоровья города. 450 тысяч визитов за год — это не просто статистика, а сотни тысяч личных историй: открытий, увлечений, новых знакомств. Особенно ценно, что библиотеки Химок сумели стать местом притяжения для всех возрастов — от дошкольников до пенсионеров. Это и есть настоящая преемственность поколений», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.