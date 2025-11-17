Более 450 детей отдохнут в лагерях Подмосковья в осенние каникулы

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря предоставляются детям Московской области не только летом. Дети из семей с низкими доходами могут отдохнуть в лагере в осенние, в зимние и в весенние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях «Литвиново» в Наро-Фоминске и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Это отличная возможность для них не только отдохнуть, но и развить свои таланты», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Во время пребывания в оздоровительных лагерях ребята имеют возможность не только наслаждаться красотой природы, но и активно участвовать во множестве интересных мероприятий. Для мальчишек и девчонок предусмотрены спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия, которые способствуют развитию различных навыков и талантов у детей.

Путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19 302 рублей на человека. Для получения услуги «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей» необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.