Более 44 тыс учащихся и педагогов стали участниками акции «Помоги другу»

В Подмосковье завершилась акция «Помоги другу», направленная на сбор корма для приютов безнадзорных и бесхозяйных животных, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции приняли участие более 44 тыс. человек, в числе которых советники директоров по воспитанию, педагоги, обучающиеся школ, студенты и их родители.

Участники посетили приюты с бездомными четвероногими друзьями, контактные зоопарки и питомники. Обучающиеся активно участвовали в сборе корма, приносили игрушки, а также ухаживали за животными и гуляли с ними.

Посещение таких мест — это не только забота о животных, но и возможность создать для них комфортное и уютное пространство, где они смогут почувствовать себя любимыми и нужными.

В пресс-службе ведомства добавили, что подобные акции формируют у детей чувство ответственности и прививают любовь к животным, а также способствуют созданию более доброго и отзывчивого общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.