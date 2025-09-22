Более 43 тыс детей в Ленинском округе записались в кружки с начала учебного года

С начала нового учебного года в Ленинском городском округе 43 090 ребят в возрасте от 5 до 18 лет записались на кружки и секции на базе муниципальных образовательных организаций, в том числе по сертификатам социального заказа. Все заявки поданы в электронном виде с помощью портала региональных госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В детских садах и школах Ленинского округа в текущем учебном году открылись порядка 700 кружков и секций по различным направлениям дополнительного образования. Наиболее востребованными являются занятия в сфере IT, а также художественно-эстетической и спортивной направленности. Кроме того, свыше 200 кружков реализуется на базе центра детского творчества «Импульс» и 16 секций — на базе оздоровительно-образовательного центра «Дельфин», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Занятия по программированию, робототехнике и другим IT-направлениям проводятся во многих школах Ленинского округа, а также в IT-Кубе, который работает на базе Лопатинской школы благодаря нацпроекту «Образование». Также востребованными являются кружки олимпиадного движения, естественнонаучной, экологической и туристско-краеведческой направленности — такие реализуются, например, в ВХТЛ, Видновских школах № 5 и 7, Бутовской школе № 1.

Среди необычных направлений дополнительного образования в пресс-службе назвали выжигание по дереву в образовательном центре «Лидер», кружки вязания и финансовой грамотности — в Видновской школе № 1, изучение искусственного интеллекта в Володарской школе и школьное телевидение — в Развилковской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.