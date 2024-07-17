Более 400 специалистов соберутся на фестивале новых медиа в Подмосковье

С 22 по 25 июля в подмосковном «Сенеже» пройдет фестиваль новых медиа, который соберет свыше 400 медиапрофессионалов из России и других стран. Участники фестиваля — выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа» — получат возможность повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли, сообщает пресс-служба организаторов.

Организатором фестиваля выступает «Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов, созданная «Диалогом» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За время работы программы ее выпускниками стали почти 1000 человек из 88 регионов России, а также из Белоруссии и Бельгии.

«Мы закладываем новую традицию в сфере российских медиа. <…> В планах — сделать фестиваль площадкой для объединения медийщиков, которые продвигают российские ценности, работают в интересах нашей страны», — заявила основатель «Мастерской новых медиа», замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

На площадках фестиваля новых медиа участники сосредоточатся на развитии навыков создания креативного и ценностно-ориентированного контента, управления медиаресурсами. Кроме того, будет организовано обсуждение актуальных трендов в медиасфере и путей формирования образа будущего России через медиа.

В рамках фестивальной программы запланированы встречи с известными медиаэкспертами, политиками и общественными деятелями. Среди них — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиаменеджер Арам Габрелянов и другие. Помимо деловой программы, участников ждут командообразующие активности, творческие мастер-классы, выставка и книжная ярмарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность работы журналистов.

«Мы, со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами», — подчеркнул губернатор.