Более 400 специалистов посетили мероприятия по 3D-моделированию

В феврале 2025 года Департамент градостроительной политики начал серию обучающих мероприятий, посвящённых 3D-моделированию в строительной сфере, которые проходили как онлайн, так и офлайн. За три месяца в них приняли участие более 400 специалистов: архитекторов, проектировщиков и разработчиков 3D-моделей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Главная задача семинаров и мастер-классов — улучшение качества 3D-моделей объектов капитального строительства и приведение их в соответствие с нормативными и техническими стандартами. Это необходимо для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, без которого невозможно проведение строительных работ.

«За три месяца состоялось четыре семинара и столько же мастер-классов по разработке 3D-моделей для АГР и разбору частых ошибок. Участники мероприятий изучили методы создания таких моделей, в том числе для объектов программы реновации, а также узнали, как сэкономить время при разработке и сократить количество отказов при получении госуслуги „Свидетельство об утверждении АГР“», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Образовательные мероприятия по 3D-моделированию продлятся до конца года и завершатся межведомственной экспертной сессией «Экспертиза качества 3D-моделей для утверждения АГР — 2025: итоги года, аналитика, статистика». Участие в семинарах и мастер-классах бесплатное, формат зависит от конкретного события — онлайн или офлайн. Анонсы предстоящих мероприятий и полезные материалы доступны в специализированном Telegram-канале.

Проведение бесплатных мастер-классов и семинаров для специалистов строительной отрасли направлено на формирование экспертного сообщества, обеспечение информационной поддержки застройщиков и налаживание эффективного взаимодействия между властями и участниками инвестиционно-строительной деятельности.