Более 400 мероприятий к 8 Марта подготовили культурные площадки столицы

ВДНХ, парки, музеи и библиотеки столицы подготовили специальные программы к Международному женскому дню. Мероприятия проведут с 6 по 9 марта, сообщает пресс-служба московского департамента культуры.

Всех желающих ждут на экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, цветочные забеги и весенний фестиваль.

«Приглашаем на культурные площадки города, где в честь 8 Марта пройдет больше 400 мероприятий. Это кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Детям предложат сделать для мам и бабушек открытки, брошки и другие подарки», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В Центральной библиотеке № 70 им. М. А. Шолохова 6 марта проведут концерт, где исполнят известные романсы, песни и стихи о любви. В Центральной молодежной библиотеке № 122 им. А. Грина 7 марта состоится мастер-класс, на котором участники сделают бумажные цветы.

Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Пресс-служба ВДНХ Фото - © Департамент культуры города Москвы

Кремлевская школа верховой езды проведет традиционную акцию на ВДНХ. В Международный женский день всадники в парадной форме будут дежурить около павильона № 42, они поздравят посетительниц выставки и вручат 300 букетов. Более 10 мероприятий состоятся в музее «Атом». Там пройдут концерты, мастер-классы и викторина.

В Парке Горького в праздничный день проведут экскурсии по Нескучному саду, на которых гиды расскажут истории о любви, балах и дуэлях. Парк «Сокольники» ждет всех желающих на лекциях и поэтическом вечере. А Сад им. Баумана проведет экскурсию по выставке работ художника Сальвадора Дали «Женщины-цветы».

8 и 9 марта в образовательном центре кинопарка «Москино» женщин приглашают на два занятия с гримерами и стилистами. Участниц мастер-классов научат наносить профессиональный макияж и делать модные укладки. В декорациях «Соборная площадь» для представительниц прекрасного пола устроят фотосессию в ретростиле.