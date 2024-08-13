Более 400 детей из ДНР отдыхают на море по бесплатным путевкам от Подмосковья

Ежегодно по программе губернатора Подмосковья ребята из Донецкой Народной Республики отдыхают в детских лагерях Черноморского побережья. По бесплатным путевкам от региона в двух детских лагерях Анапы сейчас отдыхают 400 детей из Донбасса, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Мы организовали безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезем их к родителям», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Для детей в лагере организован интересный досуг со спортивными и развлекательными мероприятиями, а с ребятами работают опытные педагоги, психологи и вожатые.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что уже более 150 тыс. ребят отдохнули этим летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.