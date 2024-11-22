Более 400 человек обратились на детский телефон доверия в Подмосковье за месяц

Проблема принятия себя является самой популярной среди подростков. С таким запросом на детский телефон доверия за последний месяц обратились свыше 400 человек. Также в числе наиболее частых причин для обращения – трудности в общении со сверстниками и конфликты с родителями: более 200 и более 100 случаев соответственно, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«К нам часто обращаются подростки в возрасте от 13 до 16 лет, чтобы рассказать о своих эмоциональных проблемах и найти выход из трудных ситуаций. Среди самых распространенных фраз, которые мы слышим: «У меня нет друзей», «Я совсем один», «Мне не с кем общаться», «Я не люблю себя», «Я хуже других», «Никто не хочет со мной разговаривать», «Родителям этого не понять», «Я не знаю, почему меня ничего не радует». Эти высказывания говорит подросток, запутавшийся в себе, в своей личности или в своих стремлениях», — отметила Евгения Зеленина, психолог и руководитель подмосковной службы «Детский телефон доверия» ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы.

Она подчеркнула, что подростковый возраст – это время, когда в жизни человека происходят серьезные изменения, как в физическом, так и в эмоциональном плане. В этот период перестраивается психика, меняется восприятие и интересы.

Если ребенок не успевает адаптироваться к происходящим изменениям, если у него нет надежной опоры и поддержки в лице родных, друзей и близких, то уровень стресса и напряжения постоянно растет. Это может привести к различным проблемам: одиночеству, конфликтам с родными и друзьями, проблемам со здоровьем, буллингу и даже к суицидальным мыслям.

«Вместе с тем, чтобы легче пережить этот непростой период, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям», — отметила Евгения Зеленина.

1. Признайте свои чувства. Первым шагом к управлению стрессом является признание того, что вы испытываете стресс. Не бойтесь говорить о своих эмоциях и чувствах. Это нормально — чувствовать себя подавленным, тревожным или расстроенным. Попробуйте записывать свои мысли и переживания в дневник. Это поможет вам лучше понять свои эмоции и найти способы их обработки.

2. Общайтесь с близкими. Не держите свои чувства при себе. Общение с друзьями, родителями или другими близкими людьми может стать отличным способом снизить уровень стресса. Делитесь своими переживаниями, и вы, возможно, обнаружите, что не одни в своих чувствах. Поддержка окружающих может оказать значительное влияние на ваше эмоциональное состояние.

3. Практикуйте техники релаксации. Техники релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, могут помочь снизить уровень стресса. Выделите время каждый день для практики этих техник. Даже несколько минут в день могут сделать значительную разницу в вашем эмоциональном состоянии.

4. Установите здоровые границы. Научитесь говорить «нет» и устанавливать границы. Не берите на себя слишком много обязательств, особенно если они вызывают у вас стресс. Расставьте приоритеты в своих задачах и сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас.

5. Заботьтесь о своем теле. Физическое здоровье напрямую связано с эмоциональным состоянием. Регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон помогут вам лучше справляться со стрессом. Найдите время для активных занятий, которые вам нравятся, будь то спорт, танцы или прогулки на свежем воздухе.

6. Развивайте хобби и интересы. Занятия любимыми хобби могут стать отличным способом отвлечься от стрессовых ситуаций. Найдите время для того, что приносит вам радость, будь то рисование, музыка, чтение или другие увлечения. Это поможет вам расслабиться и восстановить силы.

7. Ставьте реалистичные цели. Не стремитесь к идеалу. Ставьте перед собой достижимые и реалистичные цели. Разделите большие задачи на более мелкие шаги, чтобы не перегружать себя. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию.

8. Обратитесь за помощью. Если стресс становится невыносимым, и вы не можете справиться с ним самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Психолог может предложить вам стратегии и методы, которые помогут вам лучше управлять стрессом и улучшить ваше эмоциональное состояние.



«Стресс — это естественная часть жизни, особенно в подростковом возрасте. Однако важно знать, как с ним справляться. Применение этих рекомендаций может помочь вам лучше управлять своими эмоциями и избежать негативных последствий стресса. Помните, что забота о своем психическом здоровье так же важна, как и забота о физическом. Не бойтесь обращаться за поддержкой, когда это необходимо. Вы всегда можете позвонить на детский телефон доверия по номеру 8 (800) 2000-122. Наша служба анонимная, работает в круглосуточном режиме. Опытные психологи помогут вам разобраться в сложившейся ситуации», — заключила Евгения Зеленина.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.