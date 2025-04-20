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Более 40% москвичей сталкивались с «тихим сокращением»

Всего в исследовании приняли участие более 700 респондентов.

«Тихое сокращение» — это стратегия, при которой компания постепенно уменьшает численность сотрудников без официального объявления о массовых увольнениях», — сказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Он подчеркнул, что цель сокращений — минимизировать ущерб репутации, предотвратить панику среди сотрудников и снизить затраты на компенсации. Но есть риски: потеря ценных кадров, снижение морального духа и юридические риски.

Эксперт добавил, что самыми распространенными способами «тихого сокращения» являются завершение срока контракта, сокращение рабочего времени или нагрузки работника, полное замораживание найма и увеличение нагрузки на действующих сотрудников, перевод на менее привлекательные должности, а также намеренное создание некомфортных условий труда.

Ранее стало известно, что сотрудники-совместители, сокращенные на основной работе, смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму после рассмотрения кабмином.