Более 39 тыс жителей Подмосковья уже стали экспертами по кибербезопасности

С начала года разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 39 тыс. раз, а всего с момента запуска раздел посетили более 135 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Раздел о кибербезопасности доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Чаще всего пользователи интересовались темой — «Меня взломали в Telegram», на втором месте по популярности — «Социальные сети», а тройку лидеров замыкает тема «Мой WhatsApp взломали».

Кроме того, посетителям раздела теперь доступна пошаговая инструкция, в которой можно узнать, как действовать, если на ваше имя взяли кредит или микрозайм.

В разделе о кибербезопасности можно не только пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, но и скачать памятки по цифровой безопасности, а также узнать о популярных методах мошенничества. Воспользоваться разделом может любой желающий, авторизация не потребуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.