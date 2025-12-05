Более 350 тыс т овощей открытого грунта заложили в хранилища Подмосковья

Наступила зима, и в хранилища Московской области уже поступил основной запас овощей и картофеля, который обеспечит жителей региона свежей продукцией. Аграрии заложили на зимнее хранение урожай 2025 года: 215,5 тыс. тонн картофеля и почти 133 тысячи тонн овощей открытого грунта, включая свеклу, морковь, капусту, лук и другие культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что общая вместимость хранилищ региона составляет более 724 тысяч тонн. Из них на картофелехранилища приходится 346,2 тысячи тонн, на овощехранилища — 208,8 тысячи тонн, на комбинированные картофеле-овощехранилища — 169,2 тысячи тонн и на плодохранилища — 1 тысяча тонн. Помещения оснащены системами вентиляции и холодильного оборудования, что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим и уровень влажности для сохранности продукции.

В 2025 году убранная площадь овощей открытого грунта в Подмосковье превысила 6 тысяч гектаров. При средней урожайности 380 центнеров с гектара валовый сбор составил 232,9 тысячи тонн. Картофель собрали с площади около 12 тысяч гектаров, средняя урожайность достигла 312 центнеров с гектара, а общий валовый сбор — 375,8 тысячи тонн, что на 14,3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.