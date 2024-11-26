Более 350 кг корма собрали в Красногорске для бездомных животных

В Красногорске в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» прошла традиционная благотворительная акция по сбору кормов для приюта для животных «35 хвостов». На этот раз удалось собрать свыше 350 килограммов кормов для собак и кошек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже завтра они отправятся к четвероногим друзьям, которые нуждаются в помощи и заботе.

Приют «35 хвостов» — это место, где находят дом и любовь тысячи бездомных животных. Они ждут помощи и заботы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.