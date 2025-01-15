Более 350 человек из Ленинского округа стали лауреатами различных конкурсов

На территории Ленинского городского округа функционируют две детские школы искусств: детская школа искусств в городе Видное и «Времена года», в которых обучаются 2714 детей. В 2024 году более 350 учащихся стали лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов. Двенадцать воспитанников получили стипендии от главы муниципалитета, а двое были номинированы на стипендию губернатора Московской области для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Ежемесячно на базе детской школы искусств проводились концерты профессиональных исполнителей, фестивали и всероссийские конкурсы. Силами учащихся хореографического отделения ежегодно осуществляются танцевальные постановки сказок. В 2024 году в детской школе искусств города Видное прошло свыше 200 мероприятий, которые собрали более 27 000 зрителей», — сказал директор детской школы искусств города Видное Лариса Похвалиева.

В рамках всероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» были проведены 24 мастер-класса, что позволило обучающимся получить возможность заниматься с прославленными музыкантами. Преподаватель детской школы искусств «Времена года» прошла конкурсный отбор и была приглашена на курсы повышения квалификации в образовательный центр «Сириус».

«Для привлечения контингента учащихся и популяризации искусства, в Детской школе искусств планируется открытие новых направлений, продолжит активно работать детская и педагогическая филармония, которая ставит своей целью воспитание подрастающего поколения и организует досуг населения», — добавила Лариса Похвалиева.

Ленинский городской округ стал лидером по развитию дополнительного образования сферы культуры Московской области, благодаря достижениям детских школ искусств муниципалитета. Так, в 2024 году оба учреждения стали победителями и получателями гранта на стимулирование выплат работникам организаций дополнительного образования.

Муниципальный каток с искусственным ледовым покрытием на стадионе школы № 1 в поселке Мисайлово открылся в середине декабря 2024 года. За первый месяц работы его посетили свыше 15 тыс. жителей и гостей Ленинского городского округа.

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