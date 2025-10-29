Более 3,5 тыс водных обитателей выпустили в пруд Ленинского округа

В рамках программы экологического восстановления в малом Тарычевском пруду в жилом комплексе «Зеленые аллеи» Ленинского городского округа было выпущено более 3 тыс. мальков и 500 волжских раков. Мероприятие состоялось при поддержке компании-застройщика «Брусника» и активном участии местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Для того, чтобы пруд жил и самоочищался, в нем должна быть правильная фауна. Подобранные виды рыб помогут поддерживать биологическое равновесие водоема, что благоприятно скажется на качестве воды», — отметила депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Юлия Одинцова.

Уточняется, что для восстановления экосистемы были выпущены мальки золотого карася, зеркального карпа, сазана, толстолобика, белого амура и вьюна. Кроме того, было выпущено 500 волжских раков. Мероприятие собрало целые семьи, для которых были организованы мастер-классы, лекции от рыбаков и анимационная программа для детей.

Участники акции выразили надежду, что выпущенные рыбы и раки приживутся в пруду и будут способствовать восстановлению его экосистемы для будущих поколений.

«Наша инициатива по зарыблению пруда началась несколько лет назад. Мы систематически выпускали мальков, чтобы восстановить экосистему водоема. Поддержка компании «Брусника» позволила масштабировать эту работу и провести зарыбление в соответствии с научными рекомендациями», — рассказал житель «Зеленых аллей» Андрей Лукутин.

На набережной Малого Тарычевского пруда в Видном провели экологическое мероприятие в рамках всероссийской акции «Вода России» и проекта «Лето с Брусникой». В ходе субботника собрали мусор на береговой линии, с поверхности воды, а также пропололи вредоносные сорняки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.