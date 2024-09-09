Более 3,5 тыс чел посетили гастрофестиваль «Вильям Похлебкин» в Подольске

В гастрономическом конкурсе «Хорошая еда повсюду» готовили четыре блюда по рецептам Похлебкина, в этом году заявилось около 70 команд из Подольска, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Вологды. Подольск представляли две профессиональные команды «Подольские курсанты» и «Утро помещика». По его итогам жюри выявило победителей по четырем номинациям: «Каша», «Щи», «Коврижка» и «Напиток». Подольская команда «Утро помещика» завоевала в номинации «Щи» серебро.

Семьям предложили приготовить блюда быстрого приготовления для пикника. Фермеры в торговых рядах предлагали приобрести сыры и другую продукцию. Кулинары ПриТЯГАтельного завода представили необычное блюдо, которое раньше готовили в обычной русской печи — каленые куриные яйца. Их удобно было брать с собой в дорогу, так как они долго не пропадают, поэтому такие яйца всегда имели с собой подольские ямщики.

Культурной пищи также подготовили много: были экскурсии, лекции, мастер-классы, спектакль подольского театра. Приезжал известный журналист, писатель Елена Мушкина, которая представила свою книгу «Здравствуйте, я — Похлебкин!». Она долгое время работала с Вильямом Васильевичем. Генеральный директор полиграфической компании «М-Арт» Павел Голдунов представил фильм о Похлебкине, на презентации присутствовала вдова Похлебкина Ева Анатольевна.

«Фестиваль молодой, проводим его всего второй раз, но число поклонников растет. Это не удивительно, ведь вкусная еда не может оставить равнодушным никого. Рады, что наш фестиваль с каждым годом набирает обороты. Ждем еще больше любителей русской кухни в следующем 2025-м году!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фестиваль основан в 2023 году к 100-летию со дня рождения Похлебкина, известного советского и российского ученого, историка, журналиста и писателя, специалиста по истории международных отношений, крупнейшего знатока русской кулинарии и жителя Подольска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.