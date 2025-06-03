Более 3200 детей поучаствовали во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС

Более 3,2 тыс. юных футболистов со всей страны приняли участие во Всероссийском экоуроке, организованном в рамках Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» совместно с Российским футбольным союзом (РФС), сообщает пресс-служба премии.

Мероприятие было организовано в честь Дня эколога. На экоуроке в Москве собрались 200 спортсменов из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), а более 3 тыс. юных футболистов из разных уголков России присоединились к лекции онлайн. Особым гостем мероприятия стала популярная исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская.

С юными спортсменами из Москвы и Подмосковья встретились глава Росприроднадзора Светлана Радионова и легендарный российский футболист, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Всероссийский экроурок для футболистов ЮФЛ прошел в виде лекции и живого общения, когда ребята смогли задать волнующие их вопросы о защите природы и экологии.

«Это уже не первый наш совместный проект с Российским футбольным союзом. Я очень признательна нашим партнерам, которые занимаются не только популяризацией спорта, но и активно поддерживают премию „Экология — дело каждого“», — сказала Радионова.

Главный эколог страны добавила, что юные футболисты задавали серьезные вопросы об экологической обстановке в России, об исчезающих видах животных и о том, как стать участниками и волонтерами премии «Экология — дело каждого».

Активно поддерживает премию Росприроднадзора певица Мария Янковская. На встрече с футболистами юная артистка заявила, что поколение Z очень осознанно подходит к использованию природных ресурсов. Чтобы это действительно стало ощутимо, экологическую культуру необходимо показывать своим примером.

Всероссийский экоурок завершился увлекательным квизом и награждением команды победителей.