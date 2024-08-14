Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила Москва в Курскую область

Более 300 тонн продуктов, средств личной гигиены и одежды отправила Москва в Курскую область. Также по просьбе региональных властей людям отправили технику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Москва продолжает помогать жителям Курской области, которые страдают из-за обстрелов ВСУ. Людям отправляют вещи для ежедневного пользования, а также продукты питания.

Московские врачи оказывают помощь не только пострадавшим, которые находятся в стационарах столицы, но и непосредственно в Курской области. По словам Собянина, Москва и в дальнейшем готова поддерживать сограждан, оказавшихся в сложной ситуации.

Принести помощь можно с 10:00 до 19:00. Вещи принимают в 14 штабах «Москва помогает». В Курскую область россиянам отправляют еду, предметы одежды, хозтовары и другие вещи. Помочь соотечественникам могут как физические, так и юридические лица.