Более 300 детей отправили отдыхать в оздоровительный центр «Родина» в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске стартовала пятая смена «Движение и опережение», которая пройдет с 31 июля до 13 августа. На комфортабельных автобусах в лагерь отправили 317 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Их провожали родители, бабушки с дедушками, братья и сестры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для отдыхающих подготовили мастер-классы, встречи с интересными людьми, занятия с преподавателем английского языка, соревнования по лазертагу, творческие мастерские, дискотеки, спортивные мероприятия, музыкальные программы, киносеансы и фестиваль ГТО.

В течение 14 дней ребят ждет пятиразовое питание и проживание в комфортных условиях. Вне зависимости от тематики смены каждое утро в лагере всегда начинается с зарядки, которая задает тон всему дню.

Как только первые лучи солнца проникают сквозь деревья, ребята собираются на центральной площадке. Прыжки, растяжка и танцевальные движения переходят в энергичную разминку, наполняя воздух смехом и оживлением.

После зарядки все бодро отправляются завтракать. Улыбаясь, обсуждают свои планы на день: утренние игры, походы и творческие мастер-классы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что уже более 150 тыс. ребят отдохнули этим летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.