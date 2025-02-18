Более 30 мероприятий пройдут на ВДНХ в День защитника Отечества

Концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии подготовили для жителей и гостей столицы на ВДНХ ко Дню защитника Отечества. Основные события пройдут в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«23 февраля ВДНХ приглашает познакомиться с военными профессиями, попробовать блюда полевой кухни и послушать выступления артистов. Всего горожан и туристов ждет больше 30 событий», — заявила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, в павильоне № 1 «Центральный» в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 пройдет шоу «Русские супергерои» с участием атлетов. В центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсии «Герои космоса» о военном прошлом космонавтов, работе ученых и инженеров. Начало в 18:00 и 19:30.

Прогулка «Мужские образы на ВДНХ» начнется в 13:00 от Музея ВДНХ. В павильоне «Дом российской кухни» можно будет попробовать блюда полевой кухни: гороховый суп с салом — с 14:00 до 14:30, макароны по-флотски — с 15:00 до 15:30, суворовскую кашу — с 16:00 до 16:30.

Юных москвичей и гостей столицы в День защитника Отечества приглашают в музей «Атом», где в 13:00 и 18:00 пройдут увлекательные мастер-классы «Техника по-мужски». На занятиях ребята смогут познакомиться с основами физики и провести опыты с гидравлической машиной и другими механизмами.

Также на выставке «Робостанция» будут проходить творческие занятия, которые продлятся с 11:00 до 20:00. В 13:00 здесь состоится лекция об истории криптографии, а в 16:00 — о профессии инженера в военном деле.

Ряд ключевых мероприятий программы ВДНХ, посвященной Дню защитника Отечества, проведут в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Для посещения некоторых событий необходимо пройти предварительную регистрацию или приобрести билет. Расписание опубликовано на сайте ВДНХ.