Более 30 лагерей с дневным пребыванием открылись в Люберцах

33 лагеря с дневным пребыванием открылись на базе школ городского округа Люберцы. В них отдохнут 3 570 люберчан в возрасте от 7 до 15 лет. Еще более 8 600 детей охватит региональный проект «Умные каникулы», сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году проект «Умные каникулы» будет реализован в пяти школах Люберец — Инженерно-технологическом лицее и гимназиях № 16 «Интерес», № 41, 5, 18. Юноши и девушки разработают свои проекты, займутся исследовательской деятельностью, получат навыки программирования», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он добавил, что особое внимание уделят летнему отдыху детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут отдохнуть в подмосковном лагере «Литвиново», а также в Краснодарском крае.

Ранее депутат окружного Совета Дмитрий Кудинов посетил ребят, отдыхающих в лагере дневного пребывания в гимназии № 16 «Интерес» (корпус № 3 им. Черемухина). Он подарил детям баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, рассказал о производстве спортинвентаря, а также пояснил, чем мячи для разных видов спорта отличаются друг от друга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.