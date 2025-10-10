Более 3 тыс заявлений на заключение договора на оказание соцуслуг подано в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 3 тысяч заявлений на заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Социальный сертификат — это индивидуальная программа предоставления услуг, которая выдается в случае признания гражданина нуждающимся в помощи. Например, если требуется обслуживание на дому или детская реабилитация в полустационарной форме. Обладатели сертификата могут выбрать себе исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.

Услуга «Заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Результат услуги — проект договора с исполнителем соцуслуг по сертификату для подписания будет направлен в личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.