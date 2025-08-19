Более 3 тыс раз вакцинировали и чипировали питомцев в парках Подмосковья с апреля

С апреля в парках Подмосковья работают мобильные офисы Госветслужбы региона, где владельцы могут зарегистрировать домашних животных в едином Региональном реестре, вакцинировать против бешенства и установить микрочип, с помощью которого можно идентифицировать питомца, например, в случае потери. Услугами уже воспользовались более 3,2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала акции в парках ветеринары привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев. Процедура проводится бесплатно, используется препарат отечественного производства «Рабикан». Также было зарегистрировано почти 1,1 тыс. животных — в основном собак. В регионе их обязательно нужно ставить на учет после достижения 3 месяцев. Для этого питомцу вводят микрочип с уникальным номером, в базе данных он связывается с контактами владельца. Если чип еще не установлен, его можно ввести на месте. Регистрация проводится бесплатно, чипирование оплачивается отдельно по доступной цене. Так, в мобильных ветеринарных пунктах уже чипировали 895 животных.

Сезон работы ветеринаров в парках продлится до осени, в августе в план включено 48 локаций. Например, 19 августа с 14:00 до 16:00 мобильный офис будет работать в парке «Беличий» в Краснознаменске (Одинцовский округ), 20 августа с 13:00 до 16:00 в Глуховском парке в Ногинске, 22 августа с 12:00 до 16:00 в Истринском городском парке.

Адреса и время дежурства в других муниципалитетах можно узнать на интерактивной карте.

Акция организована министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства Московской области.

