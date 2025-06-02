Более 3 тыс детей с ОВЗ поучаствуют в фестивале «Мир без границ» в Подмосковье

8 июня в 15 часов в Одинцове проведут фестиваль «Мир без границ», в этом году он посвящен 80-летию Победы в ВОВ, сообщили организаторы.

Этот фестиваль учрежден Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья. Его девиз: «Они все вместе шли в одном строю». Фестиваль учрежден и проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Россотрудничества.

На мероприятии будут подведены итоги международного конкурса, на который прислали свыше 1 тыс. творческих работ дети и молодежь со всего мира. Победители выступят на гала-концерте в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Среди лауреатов — дети с ОВЗ из разных регионов РФ, в том числе ДНР и ЛНР, из других стран: Абхазии, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Еще пройдут конкурсы и мастер-классы, направленные на раскрытие художественных талантов детей с ОВЗ. Состоится обмен опытом организаций, работающих в сфере поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

После инклюзивного фестиваля участники посетят Красную площадь, чтобы возложить цветы на Могилу Неизвестного Солдата.

Всего в этом году участие в фестивале «Мир без границ» примут более 3 тыс. ребят с ограниченными возможностями здоровья, их родители и представители общественных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.