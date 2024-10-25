Более 283 тыс услуг по родовым сертификатам оказано в Московском регионе в 2024 году

С помощью родовых сертификатов 283,4 тысячи женщин и новорожденных получили различные услуги в медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

Родовой сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медучреждение, в котором она будет наблюдаться до и после беременности, а также рожать.

Электронный сертификат формируется врачами при первом посещении женской консультации по месту жительства. Если сертификат не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. Сертификат также может быть оформлен в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни.

«По родовому сертификату оплачиваются услуги, оказанные государственными или частными медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования. Все необходимые для оплаты сведения мы получаем автоматически в рамках межведомственного взаимодействия, — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин. — Это, в частности, данные о постановке на учет в женской консультации, а также информация о том, что роды успешно приняты, а услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни — оказаны».

Сертификат состоит из трех талонов, каждый из которых заполняется при обращении в выбранное медицинское учреждение. Если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовой сертификат не формируется. Суммарная стоимость сертификата в текущем году составляет 12 тысяч рублей. Отделение СФР по Москве и Московской области перечисляет средства за оказанные услуги напрямую медицинским организациям на их лицевые счета.

Если остались вопросы, можно обратиться в единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами, позвонив по телефону 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.