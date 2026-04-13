Более 270 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в Дне космонавтики

Свыше 270 тысяч школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню космонавтики с 6 по 11 апреля. Акции прошли в рамках Всероссийского проекта «Путь в космос», который организовали «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах и учреждениях СПО состоялся тематический «Космический диктант», посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина. Участники познакомились с историей космонавтики, биографиями космонавтов и работой МКС. Также прошла настольная игра «Кто я?», в ходе которой школьники и студенты вместе с наставниками и членами семьи угадывали космические объекты и явления по наводящим вопросам.

В образовательных организациях организовали флешмоб «Космическое ГТО». Учащиеся попробовали пройти отбор в отряд космонавтов и выполнили специальные физические упражнения. Кроме того, состоялись мастер-классы «Космический талисман», где участники программы «Орлята России» создали игрушки по аналогии с теми, что космонавты берут с собой на орбиту.

Совместно с Российским обществом «Знание» прошла лекция с интерактивной дискуссией и викториной «Космический путь России: исследуя бесконечность». Участникам рассказали о ключевых достижениях отечественной космонавтики — от запуска первого спутника до перспектив межпланетных миссий.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.