Более 2,7 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 14 по 20 апреля парки Московской области привлекли более 2,7 млн посетителей. Это на 1,1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В выходные дни, особенно в субботу, 19 апреля, было зафиксировано наибольшее количество гостей — более 520 тыс. человек. В целом, в выходные дни общая посещаемость составила более 1 млн, в то время как в будние дни парки привлекали в среднем около 350 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Среди наиболее популярных мест выделяется парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который принял более 107 тыс. человек за неделю. Парк был благоустроен в 2017–2018 годах и предлагает разнообразные удобства, включая новые игровые зоны, спортивные площадки и уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Также здесь имеется набережная для прогулок и площадка для выгула собак, что делает его привлекательным для семейного отдыха.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 68 тыс. человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Третьим по востребованности стал Центральный парк в округе Пушкинский. За неделю его посетили 66 тыс. человек. Парк занимает площадь 11,1 га и предлагает разнообразные возможности для отдыха. После недавнего благоустройства здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Четвертое место занял Центральный городской парк имени М. И. Калинина в Королеве, который привлек почти 62 тыс. посетителей. Этот парк также занимает площадь 11,1 га и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В последние годы парк претерпел значительные изменения, благодаря благоустройству включая новые пешеходные дорожки, современные парковые скамейки и уличное освещение. В 2020 году в парке было добавлено дополнительное освещение и зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2 тыс. кв. м.

Замыкает пятерку лидеров парк имени Л. Толстого в городском округе Химки, который привлек свыше 60 тыс. посетителей. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает детские и концертные площадки. В нем также имеются зоны для активных занятий спортом, такие как скейт-парк и памп-трек, а для детей оборудованы веревочный парк и скалодром. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги, что делает его многофункциональным пространством для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.