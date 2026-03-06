Более 2,5 тыс жительниц Ямала получили набор «Ямальской маме»

На Ямале свыше 2,5 тысяч женщин стали обладательницами набора «Ямальской маме». Этот комплект, включающий все необходимое для пребывания в роддоме, был подготовлен по распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает «Север-Пресс» .

Данная мера поддержки была запущена в октябре 2025 года. Предложение о ее создании поступило от жительницы города Губкинского Любови Петовраджи.

Вручение сумок с предметами первой необходимости стартовало в День беременных, 7 октября. Комплект состоит из 28 позиций: это халат, ночные сорочки, полотенца, тапочки, специальное послеродовое белье, вкладыши для кормления, бутылки с питьевой водой, а также косметичка с расческой и средствами гигиены.

Право на получение такого набора имеют женщины с постоянной регистрацией в Ямало-Ненецком автономном округе. Его выдают, начиная с 30-й недели беременности, либо с 28-й — в случае ожидания двойни или тройни. Если роженицу направляют в медучреждение за пределами региона, сумку вручают одновременно с документами на госпитализацию, начиная с 22-й недели. Женщинам без местной прописки или не состоявшим на учете в окружных больницах подарок передают непосредственно при поступлении в родильное отделение.

Наибольшее количество комплектов было вручено в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске — с января там их получили 419 человек. В настоящее время в регион поступила дополнительная партия из двух тысяч наборов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.