Более 2,5 тыс сухостойных и аварийных деревьев удалили в Подмосковье в апреле

Коммунальные службы Подмосковья следят за состоянием зон зеленых насаждений и при необходимости удаляют сухие ветви, которые нависают над дорожками и проездами, а инспекторы ГУСТ контролируют выполнение таких работ в муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Только в апреле специалисты провели опиловку 2 578 сухостойных деревьев в 57 городских округах. Например, во Фрязино завершили работы возле домов 7А и 10 на улице Школьная, около дома № 10 на Новом проезде, а также во дворах домов № 9 и 27 на улице Вокзальная. В Долгопрудном аварийное дерево удалили у железнодорожной станции «Шереметьевская» и на Первомайской улице.

В ГУСТ МО отметили, что после завершения опиловки, сотрудникам коммунальных организаций необходимо своевременно вывезти порубочные остатки с территорий, чтобы не допустить возникновения навалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.