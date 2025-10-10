Более 2,5 т готовых обедов и сладостей отвезли бойцам СВО волонтеры Сергиева Посада

Семья Набиевых из деревни Красная Сторожка Сергиево-Посадского округа готовит домашнюю еду для своего сына и его сослуживцев, находящихся в зоне спецоперации. Ольга ежедневно занимается готовкой: варит супы, жарит мясо, печет пироги и ватрушки. Их сын ушел добровольцем вскоре после начала операции, оформил академотпуск в институте и подписал контракт. По прозвищу «Панда», он служит связистом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Однажды мама увидела его в новостном репортаже. После одного из разговоров с сыном, супруги решили регулярно отправлять еду своим солдатам. Для упаковки продуктов купили автоклав, позволяющий хранить пищу долго — около 6 месяцев.

Супруги отвезли «за ленточку» уже более 2,5 тонны готовых обедов и сладостей.

Еду чаще всего везут сами Набиевы, вместе с ними путешествует собака их сына породы йоркширский терьер. Уже полтора года семья продолжает снабжать ребят свежей пищей, организуя помощь совместно с разными людьми и организациями, включая сотрудников медицинского центра, где лечилась сама Ольга, и руководство ресторана, где трудится сестра солдата.

Регулярные письма с благодарностью поддерживают супругов морально и мотивируют продолжать свою деятельность, несмотря ни на что.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.