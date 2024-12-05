Более 240 инициатив воплотили с помощью грантов мэра Москвы в 2024 году

Победители предыдущего конкурса на гранты мэра Москвы с начала 2024 года воплотили свыше 240 инициатив, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики.

Проекты с помощью грантов реализуют социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) мегаполиса. Эксперты отбирают предложения на конкурсной основе в 12 номинациях, среди них «Наше наследие», «Экология мегаполиса», «Добровольчество и волонтерство». Лауреатам конкурса на проект может быть дано от 500 тыс. до 5 млн рублей.

«Победители предыдущего конкурса с начала этого года воплотили более 240 инициатив. В их числе патриотические и краеведческие акции, серия встреч предпринимателей со студентами ведущих вузов, выставки животных из приютов и многое другое», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Центр развития и досуга для всей семьи «Мастерская талантов» провел на полученный грант серию тематических квизов «Горжусь тобой, Москва».

«Инициатива помогает узнать уникальные факты о городе и жителях, которые внесли в его развитие особый вклад. Всего за год состоялось 35 мероприятий для 3,5 тыс. ребят. Также они участвовали в интеллектуальных играх в онлайн-формате на нашем официальном сайте», — отметила руководитель проекта Юлия Большухина.

Научно-образовательный центр Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана потратил грант на проведение обучающего интенсива «Семейная Москва». На занятиях по инженерному делу юные горожане смогли изучить основы 3D-моделирования и освоить навыки работы с лазерным станком.

Конкурс грантов мэра столицы проводят в мегаполисе с 2002 года. За все время Москва поддержала свыше 3,6 тыс. социально значимых инициатив.